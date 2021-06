Excessive et déplacée". Le Real Madrid n'a pas réagi publiquement à la AS où il explique les raisons de son départ des Merengue. Mais selon Marca, la direction madrilène aurait utilisé ces mots en coulisses pour qualifier la sortie médiatique de son désormais ex-entraîneur. Le quotidien espagnol assure que le deuxième de Liga "ne souhaite pas entrer en conflit" avec Zinédine Zidane qu'il a admiré en tant que joueur puis entraîneur lors des vingt dernières années. Le Real Madrid n'a pas réagi publiquement à la lettre ouverte publiée lundi par Zinédine Zidane dansoù il explique les raisons de son départ des Merengue. Mais selon, la direction madrilène aurait utilisé ces mots en coulisses pour qualifier la sortie médiatique de son désormais ex-entraîneur. Le quotidien espagnol assure que le deuxième de Liga "" avec Zinédine Zidane qu'il a admiré en tant que joueur puis entraîneur lors des vingt dernières années.

Cependant, la direction madrilène ne partage pas les reproches émis par le triple vainqueur de la C1 en tant qu'entraîneur (2016, 2017 et 2018). "Aujourd'hui, je pars car j'ai le sentiment que le club ne me donne plus la confiance dont j'ai besoin, il ne m'offre pas le soutien pour construire quelque chose à moyen ou long terme... Il y a les êtres humains, les émotions et j'ai le sentiment que ces choses n'ont pas été valorisées", a notamment pointé le champion du monde 1998.

Les dirigeants du Real Madrid regretteraient également la gestion des cas Luka Jovic et Martin Odegaard. Si l'attaquant serbe, acheté quelque 60 millions d'euros en 2019 , a été très peu utilisé par l'entraîneur français avant d'être prêté à l'Eintracht Francfort, le Norvégien, auteur d'un exerice flamboyant à la Real Sociedad (2019-2020), a lui aussi fini la saison en prêt à Arsenal . La mission du successeur de Zinédine Zidane sera notamment de relancer ces deux joueurs qui tardent à confirmer les espoirs placés en eux au Real Madrid.

