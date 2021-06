Tout juste nommé entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti est déjà dans le viseur... du Trésor public espagnol. L'Italien figure sur la liste des mauvais payeurs du fisc. Nommé entraîneur des Merengue le 1er juin dernier après le départ de Zinédine Zidane, Ancelotti cumule 1,4 million d'euros de dettes, d'après la liste publiée lundi par le fisc espagnol. Cette liste recense les mauvais payeurs qui dépassent le million d'euros de dettes au 31 décembre, et est publiée chaque année par le fisc espagnol.

En plus d'Ancelotti, l'ex-joueur du Barça et actuel joueur du club brésilien de Sao Paulo Dani Alves figure aussi dans cette liste. La star du Paris Saint-Germain Neymar est pour sa part sorti de la liste, alors qu'il était en 2020 le particulier ayant contracté la plus grosse dette envers le Trésor public espagnol, avec près de 34,6 millions d'euros d'impayés. Neymar est sorti de cette liste soit parce qu'il a réglé sa dette, soit parce qu'il l'a réduite en-deçà du million d'euros, soit parce qu'il a négocié une suspension, un allègement ou un étalement.

Liga La Liga débutera le 14 août, la Supercoupe d'Espagne de retour en Arabie saoudite IL Y A UNE HEURE

Liga C'est officiel : Retour à la normale pour la présence de public dans les stades 24/06/2021 À 13:29