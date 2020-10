S'il n'a pas pu s'exprimer sur le terrain face à Ferencvaros (5-1), Antoine Griezmann a pris la parole en dehors au lendemain du match. La cause ? Une analyse honteuse d'un journaliste du quotidien ABC sur Ansu Fati , la jeune pépite du FC Barcelone. " Quand il court, Ansu a quelque chose d'une gazelle, d'un vendeur ambulant noir que l'on prévient lorsque les policiers arrivent ", a écrit le journaliste espagnol.

Des propos qui ont fait bondir le champion du monde 2018 sur Twitter mercredi soir. "Ansu est un garçon exceptionnel qui mérite le respect, comme n'importe quel être humain. Non au racisme et non à la mauvaise éducation", a répondu l'attaquant français. De son côté, le FC Barcelone vole aussi au secours de son joueur en portant plainte ce jeudi contre l'auteur de la chronique.