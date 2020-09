Si Ronald Koeman était un adepte de la méthode douce, cela se saurait. Le 20 mai 1992, le Batave passe par la grande porte pour inscrire son patronyme en lettres d’or dans le grimoire du FC Barcelone. Sur un coup franc lointain et grâce à un missile téléguidé envoyé dans le soupirail de Gianluca Pagliuca, le défenseur central marque l'unique but de la finale de C1 1992 contre la Sampdoria de Gênes, à Wembley (1-0). Les passages en force, Koeman connaît.

Dès lors, comment être surpris par sa première conversation téléphonique avec Leo Messi au moment de récupérer les commandes d'un Barça à la dérive ? "Les privilèges sont terminés. Je vais être intransigeant, il faut penser à l'équipe et toujours à l’équipe au-delà de n’importe quel intérêt particulier." Le message est clair. Mais à l'aube de démarrer sa saison avec le FC Barcelone en Liga, Koeman est-il vraiment le capitaine du bateau catalan ?

Liga Une page se tourne : Suarez quitte le Barça et rejoint l'Atlético IL Y A 10 HEURES

La révolution orange

Depuis sa prise de poste, Koeman ne laisse rien au hasard dans sa manière de diriger l'équipe sur le terrain. La première manœuvre de "Rambo" (son surnom acquis au début des années 90 aux Pays-Bas) consiste à changer radicalement le programme des entraînements. "Même si nous n'avons pas accès aux séances en raison du contexte sanitaire, plusieurs membres du vestiaire se sont exprimés en expliquant que le niveau d'exigence physique demandé par l'entraîneur s'est considérablement accéléré, analyse Bruno Alemany, journaliste pour la Cadena SER depuis Barcelone. Koeman met davantage de pression sur les joueurs, et ces derniers sont en train de travailler durement dans ce registre. Nous allons bientôt voir si cela porte ses fruits." Dimanche soir, le FC Barcelone débute sa campagne 2020-2021 face à Villarreal, au Camp Nou, avec un objectif clair : oublier le passé et remporter des titres à tous les échelons.

Exclu de la fameuse liste noire de Koeman pour dégraisser l’effectif, Gerard Piqué apparait comme "intouchable" par le quotidien SPORT étant donné ses capacités de leadership, mais aussi son intense préparation estivale. "Si son corps parvient à suivre le rythme imposé et qu’il s’entraîne à haut niveau, je vois peu de défenseurs atteindre le niveau de Piqué, poursuit Alemany. Koeman souhaite une forme de révolution afin de changer la dynamique et casser les affinités entre certains pour former une unité : Messi, Suárez, Jordi Alba et Arturo Vidal étaient d’un côté, les Français de l’autre et Piqué, Sergio Busquets, Ter Stegen ou Sergi Roberto servaient de lien pour former l’équipe. Dès le départ, Koeman avait cette idée en tête : mettre Messi au centre de son projet et trouver un nouvel avant-centre pour remplacer Luis Suárez."

L’opportunité inattendue que Dembélé doit saisir

"Avec les Pays-Bas, Koeman évoluait parfois à trois centraux mais il ne peut pas le faire ici"

Jusqu'à présent, l'opération coup de poing de Koeman suit le chemin souhaité : Ivan Rakitić est revenu au Séville FC, Arturo Vidal s'est engagé avec l'Inter, tandis que Suárez a signé avec l'Atlético de Madrid. L'objectif de tout ce remue-ménage ? Mettre en place un nouveau schéma tactique où Frenkie De Jong sera la rampe de lancement de ce nouveau Barça. "Le choix de Koeman n'est pas anodin de la part de Bartomeu, c'est une personne qui possède une place de choix dans le 'barcelonismo' car il est considéré comme le héros de la première Ligue des champions remportée par le Barça, rembobine Alemany. Dès lors, son souhait de changer l'ordre établi au FC Barcelone est compris par les socios. Historiquement, le club a longtemps évolué en 4-3-3, puis il s'est mué en 4-4-2 sous Valverde. Mais cette fois-ci, il y aura un double pivot au milieu de terrain pour s'organiser en 4-2-3-1 avec un jeu plus direct et moins porté sur la possession du ballon."

Désormais, Koeman doit s’attaquer au plus difficile : convaincre Leo Messi de la réussite future de sa stratégie. Une mission encore loin d'être accomplie au moment d'observer la profondeur de l'effectif blaugrana, dans lequel le récent départ de Nelson Semedo pour Wolverhampton laisse songeur. "Avec les Pays-Bas, Koeman évoluait parfois à trois centraux mais il ne peut pas le faire ici car le poste n'est pas assez fourni pour être doublé, analyse Alemany. Concernant Messi, il n'a plus pris la parole depuis sa décision de rester à Barcelone. Rien de particulier n'est à signaler sur son entente avec Koeman. En revanche, il avait des problèmes de communication avec Quique Setién et son staff car Leo n'était pas convaincu par ce changement d'entraîneur à ce moment de la saison. Messi respecte beaucoup Koeman, mais il sait que l'entraîneur n'est pas aussi aimé que lui. En cas de conflit entre les deux, cela pourrait fortement perturber l’équilibre du club et Messi ne souhaite pas que tout cela se termine très mal." Dans l'attente des résultats, Koeman possède le soutien de La Pulga.

Lionel Messi et Ronald Koeman Crédit: Getty Images

Pour Koeman, c'est la gloire ou la mort

Sous contrat au FC Barcelone jusqu'au mois de juin 2022, Koeman possède en théorie deux saisons pour imposer son autorité et son charisme chez les Culés. Mais la pratique pourrait être bien plus périlleuse : avec les élections présidentielles prévues les 20 et 21 mars prochain, Josep Maria Bartomeu délaissera le poste suprême et son successeur aura la lourde charge de préparer l'avenir du club sans être certain de conserver Messi dans l'équipe. Dès lors, une première saison florissante en matière de trophées serait l'assurance pour Koeman de poursuivre son bail en Catalogne. Dans le cas contraire, la porte de sortie serait grande ouverte pour redémarrer un cycle de reconstruction au Barça. Le gladiateur Koeman est prévenu : à Barcelone, ce sera la gloire ou la mort.

Liga Accord trouvé et départ acté : Luis Suarez à l'Atlético, ce serait imminent HIER À 20:56