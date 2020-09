Un week-end de football sans polémique sur le VAR n’est plus vraiment un week-end de football. Cette fois-ci, la polémique se porte du côté de l’Espagne et du Real Madrid, qui s’est imposé au terme d’un match surprenant face au Bétis Séville (2-3). La rencontre a été marquée par deux décisions arbitrales litigieuses : la validation d’un but contre son camp d’Emerson alors que Benzema semblait être dans une position illicite, puis l’exclusion du défenseur brésilien et un penalty. De quoi faire s’élever des voix contre le traitement supposé de faveur réservé aux Madrilènes.