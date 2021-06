Un genou qui l’a éloigné des terrains pour, à l’arrivée, 23 matches disputés toutes compétitions confondues. Gerard Piqué est loin d’avoir livré la meilleure saison de sa carrière du côté du FC Barcelone. Un club qu’il avait quitté pour Manchester United à l’issue de sa formation, avant d’y revenir pour ne plus en bouger depuis 2008. De quoi construire une véritable histoire d’amour… exclusive, à en croire l’international espagnol.

"Le jour où j'arrêterai de jouer pour le Barça, j'arrêterai le football. Je ne jouerai jamais pour une autre équipe. Ici, nous avons tout", a assuré le robuste défenseur dans un entretien accordé au streamer Ibai Llanos sur Twitch, et relayé par Mundo Deportivo. Piqué est même allé plus loin, en assurant qu’il serait prêt à raccrocher les crampons sur son entraîneur néerlandais Ronaldo Koeman lui montrait la sortie. "Si demain Koeman me dit que je dois y aller, j'arrêterai le football", a-t-il avancé. A priori, ce n’est pas pour demain, malgré les 34 ans de l’intéressé. Mais le message est clair.

Piqué : "Je suis le premier à offrir de partir si on a besoin de sang neuf"

Liga Et pendant ce temps, le mercato s'enflamme : Lewandowski vers un départ... au Real ? IL Y A 12 HEURES

Clair, comme sa prise de parole d'août dernier, au sortir d'une humiliation subie face au Bayern Munich en quart de finale de la Ligue des champions. "Je pense que le club a besoin de changements de toutes sortes. Personne n'est essentiel. Je suis le premier à me proposer de partir, de partir, car je crois que maintenant nous avons touché le fond", avait-il lancé à l'époque. Piqué et les messages (très) forts, cela devient une habitude.

Liga Messi vers une fin de carrière à Miami HIER À 08:50