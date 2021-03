Le Barça n’a pas laissé passer l’occasion. Deux jours après le nul concédé par l’Atlético de Madrid sur la pelouse de Getafe (0-0), la formation de Ronald Koeman a tranquillement dominé Huesca (4-1) lundi soir, lors de la 27e journée de Liga. Un quatrième succès de rang qui permet aux Blaugrana de passer devant le Real Madrid et surtout de revenir à quatre points de la première place occupée par les Colchoneros. Lionel Messi a vu double, alors qu’Antoine Griezmann a participé à la fête d’un superbe but et qu’Oscar Mingueza a inscrit sa première réalisation avec les professionnels. Huesca reste bon dernier.

On ne sait pas si un concours de lucarnes a été lancé dans le vestiaire du Barça. Mais si c’est le cas, la lutte fait rage. Lundi, c’est grâce à deux "golazos" que les Blaugrana se sont mis dans les meilleures dispositions face à la lanterne rouge. Cinq jours après son superbe but face au PSG en Ligue des champions (1-1), Lionel Messi a ouvert le score d’une frappe enroulée du gauche qui a heurté la barre avant de rentrer (1-0, 13e). Une vingtaine de minutes plus tard, Antoine Griezmann l’a imité d’un peu plus loin, et sans l’aide de la barre. Mais avec la même classe (2-0, 35e).

Premier but pour Mingueza, Messi fête sa 767e

Suffisant pour mettre définitivement le Barça à l’abri ? Pas tout à fait. Car si la domination des locaux s’est également traduite par les barres transversales de Jordi Alba (33e) et Frenkie de Jong (42e), Huesca a relancé un semblant de suspense sur un penalty très sévère, transformé par Rafa Mir (2-1, 57e). Mais les hommes de Pacheta se sont sanctionnés tout seul dès le retour des vestiaires, laissant Oscar Mingueza, l’une de seules menaces aériennes, complètement seul sur corner. Le jeune défenseur ne s’est ainsi pas fait prier pour inscrire son premier but au plus haut niveau (3-1, 53e).

Le très actif Rafa Mir se demandera certainement comment il a fait pour manquer le cadre à bout portant (57e), mais la suite des événements fut très calme. Reste que Messi ne pouvait pas fêter son 767e match avec le Barça (record de Xavi égalé) par un "simple" but. Alors l’Argentin s’est offert un doublé en toute fin de rencontre, aidé par la déviation involontaire de Jorge Pulido sur une nouvelle frappe enroulée du gauche (4-1, 90e). De quoi conclure en beauté la belle opération comptable des hommes de Koeman, qui confirment la belle impression laissée par leur 3-4-3 ces dernières semaines. Huesca reste de son côté dernier, à quatre points de la 17e place.

