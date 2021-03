Au vu de la physionomie du derby, on pourrait se dire que le match nul concédé au Wanda Metropolitano face au Real Madrid est un mauvais résultat pour l'Atlético. Mais il suffit de prendre un peu de recul et d'entendre les réactions d'après-match des Colchoneros pour se rendre compte que les principaux concernés ne sont pas de cet avis.

"D'un point de vue pessimiste, on pourrait en effet dire que c'est dommage d'avoir concédé un nul à la 89e. Mais d'un point de vue optimiste, on peut retenir le très bon match que l'on a fait en général, en ayant complètement contrôlé la première période, et dominé la deuxième", a analysé Diego Simeone après la rencontre, visiblement satisfait d'avoir globalement maitrisé le Real Madrid dimanche.

C'est vous qui dites que le championnat est terminé

Liga Madrid n'a pas trouvé son roi, l'Espagne non plus IL Y A 3 HEURES

L'égalisation de Karim Benzema dans les dernières minutes du match a fait perdre deux points aux Colchoneros. Engagés dans une course au titre avec le Real et le Barça, les hommes de Diego Simeone savaient que la fin de saison n'allait pas être un long fleuve tranquille. "Il reste encore énormément de choses en championnat. C'est un championnat difficile, compliqué. Je ne sais pas ce que vous imaginiez, qu'on allait gagner la Liga avec 20 points d'avance ?", a lancé le tacticien argentin après la rencontre. "On affronte des équipes très puissantes, le Barça, le Real, Séville, qui fait une très bonne saison... Donc c'est clair que ça va être difficile. On veut faire mieux que ce qu'on a fait la saison dernière, et on suit ce chemin."

Dans les faits, difficile de donner tort à l'entraîneur madrilène. Mais depuis le début de l'année civile, les Colchoneros ont perdu de leur avance au classement, et ont vu leurs concurrents se ressaisir et grimper au classement à vitesse grand V. Le Barça, qui va beaucoup mieux en championnat depuis plusieurs semaines, en est le parfait exemple.

Le trio de tête se tient en cinq points

Malgré cela, le point de vue de Diego Simeone est partagé par Koke. "C'est vous qui dites que le championnat est terminé et ainsi de suite... ça se joue jusqu'à la fin de la saison" a affirmé le milieu de terrain quelques minutes après la rencontre au micro de Movistar. Avant de se projeter sur le match en retard des Colchoneros : "Nous devons nous concentrer sur le match de mercredi, nous pouvons marquer des points et nos rivaux ne peuvent pas."

Avec ce match nul, l'Atlético n'a plus que trois points d'avance sur le Barça, et cinq sur le Real Madrid (avec un match en moins, donc). Le 9 mai prochain, à quatre journées de la fin, un alléchant Barça-Atlético aura lieu au Camp Nou et pourrait bien être déterminant. Le sprint final s'annonce palpitant chez nos voisins espagnols.

Liga Un extérieur délicieux après une percée de Llorente : le joli but de Suarez IL Y A 5 HEURES