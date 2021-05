Le FC Séville est venu à bout de Valence (1-0) mercredi pour la 36e journée de Liga et peut mathématiquement toujours espérer remporter le championnat d'Espagne, actuellement 4e à trois points du leader, l'Atlético Madrid (77 pts), qui affronte la Real Sociedad en soirée. Les Sévillans se sont imposés grâce à un but de leur attaquant international marocain Youssef En-Nesyri (66e), après un service dans la surface de Fernando, qu'il a placé dans le petit filet gauche du but valencien.

C'est son 18e but de la saison en Liga, et ce dernier a été validé après visionnage vidéo par l'arbitre de la rencontre. Avec ce nouveau revers, le 15e de sa saison, Valence continue sa descente aux enfers, et pointe actuellement à la 14e place de Liga, à neuf points de la zone rouge.

Liga Retour partiel du public lors de Valence-Eibar et Villareal-FC Séville ce week-end IL Y A UNE HEURE

Liga "Touché", Koeman comprend "les interrogations" à son sujet IL Y A 12 HEURES