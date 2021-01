L’Atlético a parfaitement récité sa partition pour se détacher de nouveau en tête de la Liga. Opposé à Séville en match en retard de la première journée, le club madrilène a fait ce qu’il inflige à presque toutes les équipes espagnoles depuis le début de saison : une leçon de défense et de réalisme à un FC Séville puni par Angel Correa et Saul Niguez (2-0). Grâce à ce 13e succès en 16 matches, l’Atlético prend 4 points d’avance sur son voisin, le Real, avec deux matches de moins.

Les coéquipiers de Lucas Ocampos ont dû regagner leur vestiaire dégoûtés par la solidité affichée par Jose Gimenez and co derrière. La troupe de Julen Lopetegui a eu beau se ruer à l’attaque jusqu’au coup de sifflet final, obtenir 13 corners et frapper 14 fois au but, elle n’a presque jamais fait trembler Jan Oblak, le portier madrilène. Il faut dire aussi que lorsqu’ils en ont eu l’opportunité, les Andalous ont été d’une maladresse confondante. Ivan Rakitic, d’une demi-volée, avait pourtant montré la voie, obligeant le portier slovène à intervenir dès le début de match (3e).

La seconde l’a été de manière fulgurante, après une touche et un service parfait pour Marcos Llorente, ouvrant à son tour la voie à Saul Niguez, entré un peu plus tôt (66e) et qui a trompé Yassine Bounou sur la seule tentative des Madrilènes dans le deuxième acte (2-0, 76e). Une réussite insolente qui permet à l’Atlético d’oublier son élimination embarrassante en coupe du Roi face à Cornella, club de troisième division, la semaine passée. Et surtout d’enchaîner un 5e succès de suite pour prendre encore plus ses distances sur les deux géants espagnols, le Barça (7 points derrière) et le Real.