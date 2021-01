L'élection du président du FC Barcelone, prévue le 24 janvier, a été reportée à cause de l'épidémie de Covid-19. La Catalogne est soumise à de sévères mesures de restrictions des déplacements pour lutter contre le coronavirus, qui a fait plus de 53.000 morts dans l'ensemble de l'Espagne pour plus de deux millions de cas confirmés. Et les autorités régionales ont prévenu vendredi lors d'une réunion à distance avec le club qu'aucune exception ne serait admise pour permettre la tenue de ce scrutin.