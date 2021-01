Les élections pour la présidence du Barça sont reprogrammées le 7 mars. "Après s'être vu dans l'obligation de repousser (...) les élections en raison des restrictions imposées par le gouvernement régional catalan à cause de la pandémie de Covid-19, la commission de gestion transitoire a décidé de convoquer les élections pour le comité directeur le 7 mars 2021", souligne le communiqué. Pour les trois candidats officiellement retenus (Joan Laporta, Victor Font et Toni Freixa), la campagne électorale qui a débuté le 15 janvier dernier continuera "jusqu'au 5 mars, et la journée de réflexion sera le 6 mars", a précisé le club blaugrana.