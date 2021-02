Pour certains, le FC Barcelone s’apprête à entamer la semaine la plus importante de sa saison jusqu’ici. Il y aura bien sûr les élections du 7 mars prochain, qui sont attendues comme le moment fort de cette année compliquée en Catalogne. Mais sur le terrain, et malgré leur lourde défaite contre le PSG en huitièmes de finale aller (1-4) de Ligue des champions, les Blaugrana peuvent aussi gagner gros dans cette fin d’exercice.

Le double-affrontement contre le FC Séville, en Liga samedi (16h15) et en demi-finale retour de Coupe du Roi mercredi (21h), vaudra cher, tant pour conserver un maigre espoir dans la course au titre que pour arracher une finale. Dans ce contexte, toute bonne nouvelle est bonne à prendre. Le retour de Ronald Araujo dans le groupe en est une.

Absent depuis sa sortie sur blessure à la cheville gauche contre le Betis, début février, le défenseur central uruguayen a repris l’entraînement collectif jeudi, et est d’ores et déjà à disposition de Ronald Koeman. Il pourrait même postuler à une place de titulaire… dès samedi. "Il rentre dans le groupe et tous ceux qui y sont ont des chances de jouer. Nous déciderons avec le staff demain, et nous verrons s’il joue ou non", a annoncé le technicien néerlandais en conférence de presse, vendredi.