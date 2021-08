La signature de Lionel Messi au Paris Saint-Germain fera date en Espagne. Elle va surtout ouvrir plusieurs guerres parallèles. Parmi elles, celle naissante, et un peu improbable, entre Florentino Pérez et Jaume Llopis, un ancien membre de la commission de l’Espai Barca – le projet urbain du Barça situé dans le quartier Les Corts, qui comprend entre autres la rénovation du Camp Nou.

Mercredi, le président du Real Madrid a émis un communiqué en son nom propre et relayé par l’ensemble de la presse espagnole. Dans celui-ci, il dément avoir participé indirectement au départ de Lionel Messi en Ligue 1. Ce dont l’avait accusé Llopis sur les ondes de la Cadena Ser dimanche soir.

Pérez dément toute influence avec le board du Barça

"Il est impossible que j’ai eu une quelconque influence sur le départ de Lionel Messi, ni sur aucune autre décision prise au FC Barcelone", a précisé le communiqué. Pérez a également démenti être ami avec Ferran Reverter, le directeur général du FC Barcelone, qui apparaît désormais comme le nouvel homme fort en Catalogne.

"Je ne l’ai vu que deux fois dans ma vie. Une première fois il y a quatre mois et l’autre fois samedi dernier (le 7 août, ndlr) en compagnie du président Joan Laporta, du président Andrea Agnelli, alors que l’annonce concernant Lionel Messi avait déjà été faite. J'espère que monsieur Llopis va rectifier ses propos le plus tôt possible."

