Le Barça s'est fait peur, mais les Catalans ont finalement fait le boulot à Valence (2-3) et restent dans la course au titre. Tout s'est dessiné en seconde période, avec un doublé de Messi et un but de Griezmann. Avec ce succès, Barcelone revient à deux points de l'Atlético, qu'il recevra lors de la prochaine journée. Valence, qui a ouvert le score, peut nourrir des regrets et n'a toujours pas assuré son maintien.

