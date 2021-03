Si le Real Madrid reste dans le coup en Liga, c'est bien grâce à lui. Karim Benzema a signé trois buts capitaux en sept jours et porte clairement l'attaque des Merengue. Il avait déjà marqué sur le fil dans le derby madrilène dimanche dernier pour ne pas laisser l'Atlético s'échapper en tête (1-1). Il a remis cela samedi lors de la 27e journée en claquant un doublé face à une équipe d'Elche accrocheuse. Il a d’abord égalisé puis inscrit le but de la victoire dans le temps additionnel (2-1).

"C'est un beau but, qui vaut trois points, donc je suis plus heureux que jamais", s'est réjoui Karim Benzema au micro de Movistar au moment de commenter sa superbe demi-volée croisée du pied gauche à l'entrée de la surface adverse après un relais avec Rodrygo. Sans cette ultime et géniale inspiration, le Real aurait laissé filer deux points face au promu comme au match aller (1-1) et serait toujours troisième du classement derrière son rival du Barça qui jouera lundi contre Huesca avec un soupçon de pression supplémentaire.

Une arme fatale à domicile

Comme face à leurs voisins de l'Atlético, les Merengue ont en effet longtemps peiné dans le jeu contre Elche et manqué d'un peu de tout dans le domaine offensif. "Les équipes qui viennent jouer ici s'enferment derrière, et cela devient difficile pour nous, a confirmé l'ancien Lyonnais. La première période a été un peu bizarre, on n'avait pas beaucoup de mouvements, on a défendu. Mais en deuxième période, avec notre envie, on a fait reculer l'adversaire et on a mis deux buts pour l'emporter".

Après l'ouverture du score des visiteurs à l'heure de jeu, les Madrilènes ont poussé tout en péchant sérieusement au niveau de la précision. Ils ont bien décoché 17 tirs mais n'en ont cadré que seulement 4 dont la moitié pour Benzema. L'avant-centre a encore fait parler sa justesse devant la cage adverse et compte désormais 15 buts en Liga cette saison. Il en a signé 9 à domicile dont 6 sur les 7 dernières matches des Madrilènes à l'Estadio Alfredo Di Stefano.

Un vrai guide pour les siens

Benzema a été récompensé de ses efforts car, comme face à l'Atlético, il a refusé de baisser la tête et sans cesse cherché à peser sur la défense adverse malgré le peu de munitions à sa disposition. "Avec du courage, et tous ensemble, on est allé de l'avant et on finit par gagner trois points très importants pour nous, a souligné l'attaquant de 33 ans qui a récupéré le brassard en fin de match après la sortie de l'habituel capitaine Sergio Ramos qui revenait de blessure. A chaque fois que l'on entre sur le terrain, on sait que c'est la Liga, qu'il faut tout donner pour être aux premières places".

Zinédine Zidane qui avait tenté quelques innovations tactiques a modifié sa copie dans la dernière demi-heure pour permettre à son avant-centre d'être mieux épauler et ce sont Rodrygo puis Luka Modric, tous deux entrés en jeu qui ont réalisé les passes décisives pour Benzema. "Quand on regarde les deux actions de but, c'est cela : quand on met du rythme, qu'on garde patience..., a expliqué l'entraîneur madrilène. On fait deux très belles actions de but. Il faut que l'on croie plus en nous". Benzema, lui, croit en son équipe et fait tout ce qu'il peut pour la porter le plus haut possible.

Real Madrid, Elche Crédit: Getty Images

