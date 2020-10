Du côté de Marca, on souligne l’énorme "coup d’autorité du Real Madrid au Camp Nou", et surtout celui de Zidane, jugé sur la sellette avant la rencontre. Le média affirme même que l’entraîneur français "s’est sorti de la crise et l’a transféré sur le Barça". Même son de cloche du côté de AS qui fait sa couverture sur Sergio Ramos et Luka Modric, les deux hommes du match en titrant : "Madrid revient toujours." Et s’est surtout évité une énième crise.