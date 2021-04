Quatrième défaite de la saison en championnat pour l'Atlético de Madrid. Ce dimanche sur la pelouse de San Mamès, les hommes de Diego Simeone ont balbutié leur football et se sont presque logiquement inclinés face à l'Athletic Bilbao (2-1). Deux buts signés Alejandro Berenguer et Inigo Martinez, contre une réalisation de Stefant Savic côté Madrid, ont permis aux Basques de l'emporter face à des Colchoneros loin, très loin du niveau qu'un leader de Liga devrait avoir. Jeudi prochain, le FC Barcelone aura d'ailleurs l'occasion de détrôner les Madrilènes, s'il parvient à s'imposer face à Grenade. La course pour le titre est totalement relancée.

