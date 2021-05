Raúl l'alternative". C'est ainsi que le quotidien Marca titre sa Une ce samedi matin. La raison ? Les rumeurs de départ qui entourent Zinédine Zidane et qui s'intensifient de jour en jour. Et pour pallier un éventuel départ du technicien français, les dirigeants madrilènes auraient posé leur dévolu sur une autre légende des Merengue ". C'est ainsi que le quotidientitre sa Une ce samedi matin. La raison ? Les rumeurs de départ qui entourent Zinédine Zidane et qui s'intensifient de jour en jour. Et pour pallier un éventuel départ du technicien français, les dirigeants madrilènes auraient posé leur dévolu sur une autre légende des Merengue selon la presse espagnole : Raúl Gonzalez.

Castilla, la deuxième équipe du Real Madrid composée des jeunes talents de la Casa Blanca. Troisième de son championnat, l'équipe B du géant espagnol est en passe d'accéder à la deuxième division espagnole et au monde professionnel, neuf ans après sa dernière promotion. Déjà le moment est venu" de lui faire confiance. L'ancien buteur et capitaine historique du Real Madrid est actuellement l'entraîneur de la, la deuxième équipe du Real Madrid composée des jeunes talents de la Casa Blanca. Troisième de son championnat, l'équipe B du géant espagnol est en passe d'accéder à la deuxième division espagnole et au monde professionnel, neuf ans après sa dernière promotion. Déjà vainqueur de la Youth League (Ligue des champions des équipes de jeunes), Raúl réussit son parcours sur le banc, et pour le quotidien espagnol, "" de lui faire confiance.

Liga Le Real colle la pression à l'Atlético HIER À 21:56

"Raúl est prêt, et il l'a démontré"

Avec 16 saisons passées chez les Merengue et 323 buts inscrits toutes compétitions confondues, l'ancien numéro 7 est une véritable légende du club, et correspond à l'ADN recherché par Florentino Pérez et le board madrilène. "Raùl est prêt, et il l'a démontré" selon Marca, qui appuie cet argumentaire en affirmant que plusieurs clubs sont déjà venus aux renseignements pour s'attirer les services de l'ancien international espagnol. Schalke 04, club par lequel Raúl est passé de 2010 à 2012, l'aurait contacté en milieu de saison tandis que l'Eintracht Francfort serait aussi venu prendre de ses nouvelles dernièrement.

Bien sûr, sa nomination arriverait dans un scénario redouté par les fans madrilènes : celui du départ de Zidane. Le technicien français semble plus proche que jamais d'une fin d'aventure à l'issue de la saison selon la presse espagnole. Lui qui avait également fait ses gammes avec la Castilla avant de prendre les rênes de l'équipe première a déjà pu profiter du bon travail de Raúl, en intégrant plusieurs jeunes talents de l'équipe B avec le groupe professionnel, comme Antonio Blanco ou Miguel Gutierrez. Si ce n'est pour l'instant qu'une rumeur, la nomination de Raúl serait un bon moyen pour Florentino Pérez de faire une transition en douceur, en mettant sur le banc un technicien aguerri, amoureux du club et très apprécié des fans. Tout semble en tout cas déjà prévu dans la capitale espagnole !

Laporta doit-il virer Koeman ? "Son Barça est moins dominant mais tellement plus vivant"

Liga Zidane, "en colère" : "Ce que m'a dit l'arbitre ne m'a pas convaincu" 09/05/2021 À 22:13