La Real Sociedad résiste. Après son succès sur la pelouse de Cadix (0-1) dimanche lors de la 10e journée, la Real a repris seule la tête de la Liga avec trois points d'avance sur l'Atletico Madrid. Invaincu en championnat depuis le 29 septembre, le club de Saint-Sébastien a enchaîné une sixième victoire de suite grâce à un but de la tête de son jeune attaquant suédois Alexander Isak, 21 ans (66e). Le promu reste quant à lui à la 6e place du classement.

Zidane se fâche avec la presse : "Continuez à faire votre travail, et moi je fais le mien"

Le leader surprise devance de trois longueurs l'Atlético, nouveau dauphin après sa victoire chez le FC Barcelone samedi (1-0). Villarreal est troisième à quatre points grâce à son nul à domicile contre le Real Madrid (1-1). Après ce nouveau faux pas, deux semaines après sa correction subie à Valence (4-1), l'équipe de Zinédine Zidane est quatrième au classement à six points du leader basque. Le début de saison des Barcelonais est encore plus inquiétant avec une troisième défaite et une piètre 11e place, à douze unités de la tête.