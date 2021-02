Ronald Koeman, qui a choisi de se priver de plusieurs titulaires au coup d’envoi quelques jours après avoir joué 120 minutes contre Grenade en Coupe du Roi, n’a pas dû apprécier la première période de ses joueurs. Avec un jeu trop statique et pas assez porté vers l’avant, le Barça n’aura eu qu’une occasion nette, avec une tête de Lenglet non cadrée après un centre d’Alba (28e). Et sur une contre-attaque andalouse, le ballon arrive sur Emerson côté droit dont le centre est coupé par Borja Iglesias au premier poteau (1-0, 38e).

L’entraîneur néerlandais n’aura alors pas tardé à effectuer des changements. Trop peu trouvé en attaque, Martin Braithwaite a laissé sa place à Pedri à la mi-temps. Puis Messi et Trincao sont rentrés à leur tour (57e). Deux minutes et trois ballons touchés plus tard, l’Argentin égalisait d’une frappe du gauche au ras du poteau après une passe d’Ousmane Dembélé (1-1, 59e). Tout d’un coup, le jeu barcelonais repartait de l’avant et amenait bien plus de danger devant le but de Joel Robles. Un une-deux entre Alba et son meneur de jeu a amené le latéral à centrer vers Griezmann, dont la frappe manquée a été suivie d’un but contre son camp de Victor Ruiz (1-2, 68e).