Le Barça et Lionel Messi remettent les pendules à l’heure. Après quatre rencontres de suite sans victoire en Liga, les Blaugrana se sont nettement imposés face au Betis (5-2) samedi. Remplaçant au coup d’envoi mais entré à la pause, l’Argentin a brillé alors que les Catalans étaient tenus en échec, en offrant un but à Antoine Griezmann avant de réussir un doublé. La formation de Ronald Koeman remonte à la 8e place, à un point de son adversaire du jour, qui compte deux matches de plus.

1-1 sans Lionel Messi, 4-1 avec lui. Le constat est clair et le Barça peut lui dire merci. Samedi, Ronald Koeman avait décidé de faire souffler sa star en la mettant sur le banc, ce qui ne lui était plus arrivé depuis septembre 2019. Depuis le bord du terrain, l’Argentin a donc profité d’une première période très ouverte et de l’ouverture du score d’Ousmane Dembélé, auteur d’un bel enchaînement crochet du droit – frappe du gauche (1-0, 22e). Mais il a également vu Antoine Griezmann manquer quatre occasions nettes, dont la balle de break sur penalty (33e), puis le Betis égaliser juste avant la pause grâce à un Antonio Sanabria opportuniste (1-1, 45e+2).

Griezmann rate un penalty, Messi le remet en confiance

Alors la Pulga est rentrée dès la pause pour tout régler, à commencer par l’incroyable manque de réussite d’Antoine Griezmann devant le but, alors que le Français s’est par ailleurs montré très intéressant dans le jeu. Sur un centre de Jordi Alba, Messi s’est magistralement effacé pour tromper Claudio Bravo et permettre à ‘Grizou’ de pousser le ballon au fond des filets. Puis il s’est ensuite chargé d’enterrer les espoirs sévillans en faisant le break une première fois sur penalty (3-1, 61e), puis une seconde fois d’une frappe sous la barre (4-2,82e) après une talonnade de Sergi Roberto. Un latéral espagnol bien plus inspiré offensivement que défensivement, où il a constamment pris l’eau.

C’est d’ailleurs en passant une nouvelle fois par son couloir que les Andalous avaient de nouveau réduit la marque peu avant, grâce à l’entrant Loren Moron (3-2, 73e). Le tout alors que les hommes de Koeman étaient en supériorité numérique depuis l’exclusion d’Aïssa Mandi à l’heure de jeu. L’illustration d’un collectif encore beaucoup trop friable défensivement. Mais avec le ballon, ce Barça a affiché un visage très séduisant qui lui a permis d’inscrire un cinquième but grâce au jeune Pedri, parfaitement servi par Roberto (5-2, 90e). C’est la première fois que les Blaugrana marquent plus d’une fois dans un match de Liga depuis plus d’un mois. La route vers l'efficacité réclamée par le technicien néerlandais est tracée.

