Oscar Garcia, entraîneur du Celta Vigo, a été démis de ses fonctions ce lundi. "Oscar Garcia Junyent et son équipe technique n'officieront plus sur le banc du Celta Vigo", a indiqué le club dans un communiqué. Le Celta Vigo n'a pas encore indiqué le nom de son successeur. L'ancien entraîneur de Saint-Etienne (juin-novembre 2017) avait repris le Celta dans la zone rouge en novembre 2019, un jour après le limogeage de Fran Escriba. Le technicien catalan, qui avait débuté sa carrière d'entraîneur dans les équipes de jeunes du FC Barcelone, avait atterri à Vigo après des expériences au Maccabi Tel Aviv, à Watford, Salzbourg et Saint-Étienne, notamment.