Sale journée pour les favoris en Espagne. Après les défaites de Séville et du Real Madrid, Barcelone a également chuté sur la pelouse de Getafe (1-0). Et la prestation des Catalans n’a rien eu de rassurante à trois jours du retour de la Ligue des champions et à une semaine du Clasico. Finalement, la meilleure occasion du Barça a été une tête sur la transversale de … Djéné, le capitaine des Azulones (90e+6). Plus tôt dans la rencontre Lionel Messi avait également trouvé le poteau d’une frappe enroulée du gauche (20e). C’est Jaime Mata qui a finalement marqué le seul but de cette rencontre sur penalty (1-0, 56e).