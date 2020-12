Le Real Madrid prévoit 69 millions d'euros de pertes, notamment à cause de la pandémie, et va donc réagir. Les Merengue ont approuvé un budget prévisionnel de 617 millions d'euros pour la saison 2020-2021, soit une baisse de 14% par rapport à celui de cette saison. Un chiffre qui pourrait toutefois être atténué par le retour éventuel du public dans les stade en 2021. Au 30 juin 2020, le Real avait un patrimoine net de 533 millions d'euros, et une trésorerie de 125 millions d'euros, qui ne comprend pas le projet de rénovation du stade Santiago-Bernabeu, dont la livraison est prévue pour 2022.

La "Maison blanche" a estimé que la crise du coronavirus a généré un manque à gagner de 106 millions d'euros, soit un impact de 13% sur ses comptes. Les revenus concernant l'exploitation du stade, et les activités commerciales (musée, boutiques, visite du stade...) ont été les plus affectés. Un impact qui a pu être atténué grâce aux efforts consentis par les joueurs et entraîneurs des équipes premières de football et de basket, ainsi que par la direction du club, qui ont accepté de réduire leur salaire de 10% en 2020.