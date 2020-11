Valence a puni le Real Madrid et sa fragile défense. Les Valencians ont signé une victoire aussi retentissante qu'importante face au Real Madrid en clôture de la 9e journée de Liga, dimanche (4-1). Toute l'arrière-garde des Merengue a coulé face à des Ches valeureux et Carlos Soler a signé un étonnant triplé sur penalty après un but contre son camp de Raphaël Varane. Valence remonte à la 9e place, le Real est 4e après cette soirée inattendue.