On appelle ça une victoire de champion. Bien bousculé sur la pelouse de Mendizorroza par Alavés, dimanche, en fin d'après-midi, l'Atlético de Madrid est allé chercher un difficile mais très précieux succès à l'extérieur (1-2) lors de la 17e journée. Privé des commandes de la Liga par le Real samedi soir, l'Atléti a donc repris son bien, dans la douleur, mais sans vraiment convaincre.

C'est évidemment l'impitoyable Luis Suarez qui a donné les trois points aux Colchoneros. A l'affût dans la surface de réparation basque, l'Uruguayen a repris un centre de Joao Felix du pied droit pour marquer le but du 1-2, à la 90e minute. Désormais auteur de neuf buts cette saison, Suarez a rejoint Gerard Moreno et Iago Aspas en tête du classement des buteurs de la Liga. Elu meilleur joueur du match, il a encore montré qu'il était le chaînon manquant au onze de Diego Simeone.

Six minutes avant, Felipe Monteiro, pressé par Lucas Pérez, avait marqué contre son camp (84e) en essayant de dégager un centre venu du côté gauche. Marcos Llorente avait ouvert le score à la 41e minute, avant que l'Atlético ne se mette en mode "on tient le score". Victor Laguardia avait laissé Alavés à six après son expulsion. C'est dire si le scénario semblait cruel pour les Matelassiers.