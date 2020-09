Il n'est plus question que de Lionel Messi. Depuis que les velléités de départ de la Pulga ont été étalées au grand jour dans la presse argentine, les discussions autour de son avenir sont sur toutes les lèvres. Dans le podcast "Einfach mal Luppen" qu'il réalise avec son frère Felix, Toni Kroos a évoqué la situation de la star argentine du FC Barcelone. Et l'éventualité d'un départ au Real Madrid, l'ennemi juré du Barça. Le milieu de terrain merengue n'a pas manié la langue de bois : "Non je ne crois pas, a-t-il dit. Il faudrait avoir des c******s pour faire ça."