En décembre, le Real Madrid ne s’arrête plus de gagner. A une exception près : la débâcle contre le Shakhtar Donetsk, survenue en tout début de mois en Ligue des champions (2-0). Ce samedi, Marca explique que ce match a représenté un déclic pour le vestiaire madrilène. A l’initiative d’un homme en particulier, Toni Kroos.

Arrivé au Real en 2014, Kroos est déjà un cadre du vestiaire, mais plus sur un plan sportif que moral. Le quotidien madrilène explique que l’Allemand a "gagné le respect de tout le monde" à Madrid, et est déjà considéré par ses partenaires comme "une référence" .

Mais, d’après Marca, l’ancien du Bayern serait encore monté en grade : il ferait désormais partie du groupe de poids lourds du vestiaire, le "Bureau Blanc", où il aurait rejoint Ramos, Modric, Benzema et Casemiro. Et Kroos y aurait pris les choses en main, après un début de saison difficile pour les Merengue en Liga et en C1.