Ca peut sembler étrange, mais Ousmane Dembélé termine déjà sa quatrième saison avec le FC Barcelone. Arrivé en 2017 en Catalogne, l'ailier de 23 ans retrouve un niveau intéressant après plusieurs galères sur le plan physique , et se situe à un point charnière de sa carrière. En fin de contrat à l'été 2022, le Français devrait se voir proposer une offre de prolongation d'après la presse catalane

Mundo Deportivo annonce en effet que les Blaugrana ont deux raisons principales de voir l'ancien Rennais prolonger l'aventure. La première est avant tout financière, l'idée de voir Dembélé partir gratuitement dans un an étant tout simplement impossible dans la tête des dirigeants barcelonais, surtout pour un tel investissement. Pour rappel, le joueur est arrivé en provenance de Dortmund contre 105 millions d'euros, avec 40 de bonus supplémentaires, dont 30 ont déjà été atteints.

Une deuxième raison liée à la nouvelle présidence

Il fait partie de ces joueurs qu'il faut essayer de garder au Barça pendant de nombreuses années. J'ai toujours parlé en faveur d'Ousmane. Il faut prendre soin de grands joueurs comme lui". Le fait que l'international français ait accepté l'idée de baisser son salaire joue également en sa faveur dans la décision de le prolonger. La deuxième raison est aussi liée à la politique du club, et au changement récent de président . Le nouvellement élu Joan Laporta verrait d'un bon oeil la prolongation de Dembélé, qui à 23 ans peut s'inscrire dans la durée avec le Barça. Il ne l'a d'ailleurs jamais caché : "". Le fait que l'international français ait accepté l'idée de baisser son salaire joue également en sa faveur dans la décision de le prolonger.

Ousmane Dembélé Crédit: Getty Images

Du côté du joueur, à 8 buts et 4 passes décisives cette saison, l'aspect sportif pourrait aussi aider à aller dans le sens d'une prolongation. Le Français voit qu'il a la confiance de son entraîneur Ronald Koeman, et devrait écouter les propositions faites par son club. S'il n'est plus le jeune talent prometteur d'il y a quatre ou cinq ans, Ousmane Dembélé a encore le temps de faire fructifier les promesses et les attentes autour de lui. A 23 ans et en tant que titulaire à Barcelone, il a toutes les cartes en main pour mettre sa patte sur l'avenir du Barça.

