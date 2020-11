Tout juste revenu de sélection et positif au Covid-19, Luka Jovic, attaquant du Real Madrid, ne jouera pas contre Villarreal samedi (16h15) pour le compte de la 10e journée de Liga. Il ne pourra plus être en contact avec ses équipiers jusqu'à ce qu'il présente un test négatif. Jovic revenait de sélection et avait notamment inscrit un doublé contre la Russie (5-0) mercredi.

Le club a déjà été touché par les cas positifs de Casemiro et d'Eden Hazard lors de la dernière journée, et celui d'Eder Militao auparavant. Le Real Madrid avait déjà des soucis en défense à cause de nombreuses blessures. C'est désormais l'attaque qui est amoindrie par l'absence de Jovic, qui s'ajoute à celles d'Hazard et de Karim Benzema, touché à l'adducteur gauche et absent de l'entraînement ce vendredi.