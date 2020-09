L.M. : On n'a pas une équipe jeune, certes, mais on a une équipe expérimentée. On a aussi de jeunes joueurs qui vont s'améliorer. On a suffisamment de qualité comme ça. On l'a prouvé cette saison en Liga, et on sait qu'on peut le refaire. Après la coupure, on est revenus ultra-motivés, on a travaillé dur, on était la meilleure équipe de Liga sur le plan physique, et je crois que c'est pour cela qu'on l'a gagnée. Le football nous manquait, et le fait de gagner des matches aussi. C'est mon 2e titre en Liga, et j'ai envie d'en gagner plus.