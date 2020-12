Le FC Barcelone manque la passe de trois. Après deux victoires consécutives, le club catalan a de nouveau connu un coup d’arrêt lors de cette 14e journée, en partageant les points avec Valence, sur sa pelouse, au terme d’un match où les Blaugrana ont de nouveau exposé de nombreuses faiblesses, notamment en défense (2-2). Alors que Lionel Messi a égalé le Roi Pelé, Maxi Gomez a permis aux siens d’arracher un nul mérité.

Décidément, Barcelone a bien du mal à obtenir cette série de victoires qui lui permettrait de se relancer dans la course au titre. A domicile, les joueurs de Ronald Koeman avaient l’occasion de remporter un troisième match de suite pour la première fois de la saison en Liga, mais encore décevants, ils n’ont pu faire mieux que match nul face à une équipe qui n’a remporté qu’un seul de ses dix derniers matches désormais. Combiné à la victoire de l’Atlético Madrid un peu plus tôt ce samedi, ce résultat laisse Barcelone à 8 points des Colchoneros en tête du classement, avec un match de plus que les Madrilènes qui plus est.

Messi, un 643e but qui a relancé son équipe

Les maux sont presque toujours les même pour le Barça cette saison en championnat, et cette rencontre face à Valence n’a pas dérogé à la règle. Avec une attaque poussive face à un bloc regroupé, et une défense d’une porosité confondante, les Catalans peuvent même s’estimer heureux du résultat, face à des Murcielagos incapables de plier le match. Pourtant, les joueurs de Javi Gracia ont réussi à ouvrir le score sur corner, où l’ancien Lyonnais Mouctar Diakhaby, laissé seul dans la surface, a trompé Ter Stegen de la tête (0-1, 29e).

Presque tout le temps mis en déroute par les contres valenciens, la charnière Ronald Araujo-Oscar Mingueza a symbolisé cette équipe barcelonaise encore trop fragile. Et qui a frôlé le chaos sur cette tête de Gomez bien repoussée par son portier allemand (45e). Comme un signe du destin, dans la foulée, Antoine Griezmann a obtenu un penalty que Lionel Messi a d’abord raté, avant d’égaliser de la tête (1-1, 45e+3). Le 643e but de l’Argentin avec le Barça, qui égale le record de buts avec un seul et même club, détenu jusque-là seulement par le Brésilien Pelé.

Lorsqu’Araujo a doublé la mise d’une superbe volée, l’après-midi a même semblée idyllique pour les coéquipiers de Gérard Piqué, qui a assisté en tribunes avec Ousmane Dembélé et Ansu Fati, également blessés, au match (2-1, 52e).

Mais l’international espagnol a ensuite vu ses coéquipiers, déjà pas malheureux quand Denis Cheryshev a manqué une superbe opportunité (49e), s’endormir et être trop attentistes sur un centre de Gaya, repris par Gomez à six mètres (2-2, 69e). Avec deux derniers matches prévus face aux modestes Valladolid et Eibar, Barcelone se devra de bien mieux finir l’année.

