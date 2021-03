On prend le même... et on recommence ? Parfois critiqué cette saison, Zinedine Zidane a resisté à toutes les tempêtes. Et aux rumeurs de départ qui l'ont parfois accompagné. Toujours sur le banc du Real Madrid, l'entraîneur des Merengues compte bien y rester dans les prochains mois... et même la saison prochaine ? Selon le média espagnol ABC, cette hypothèse est (très) probable.