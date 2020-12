Ces déclarations risquent de faire couler beaucoup d'encre en Espagne. Un mois après la démission de Josep Maria Bartomeu, Carles Tusquets a été nommé président par interim du Barça. Jeudi, il a accordé une interview à la Rac1 et s'est penché sans langue de bois sur le dossier Lionel Messi. " Je l'aurais vendu cet été. Économiquement, cela aurait été souhaitable. LaLiga impose des limites salariales et cela nous aurait aidé ", a-t-il expliqué tout en soulignant que ce sujet aurait dû " faire l'objet d'un consensus dans l'encadrement technique ".

Par ailleurs, Carles Tusquets a pratiquement écarté la possibilité d'un retour de Neymar à Barcelone, alors que le Brésilien vient de déclarer qu'il voulait de nouveau jouer avec l'Argentin. "S'il vient gratuitement, ça peut s'envisager, mais si on ne vend pas, on ne pourra pas recruter. Ce ne sera pas possible, à moins que le prochain président (qui sera élu le 24 janvier) n'ait un miracle entre les mains", a-t-il dit.