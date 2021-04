La troisième tentative sera-t-elle la bonne ? Après avoir sérieusement approché Memphis Depay lors des deux derniers mercatos , le Barça intensifie les négociations selon les informations d', reprises ce mercredi matin par. Mateu Alemany, le directeur du football des Blaugrana, aurait notamment rencontré l'agent du joueur il y a quelques semaines à Barcelone. Même si l'Atletico de Madrid, la Juventus Turin et l'Inter Milan seraient toujours sur le coup, l'attaquant lyonnais serait décidé à porter le maillot du Barça.

Cependant, aucun accord n'a été obtenu entre les deux parties, alors que l'international néerlandais sera en fin de contrat en juin prochain et ne semble pas décidé à prolonger avec Lyon. "", déclarait Jean-Michel Aulas en conférence de presse fin mars. Cependant, c'est sur le montant du salaire que les discussions se poursuivraient entre le club catalan et l'entourage de Memphis Depay. En proie à des difficultés financières , le Barça lui proposerait un peu plus de la moitié des revenus convenus en octobre dernier.