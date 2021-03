Sergio Agüero est une pièce de plus dans la partie d'échecs entamée par Lionel Messi avec Barcelone, et maintenant avec Joan Laporta, au sujet de sa prolongation de contrat. Comme "La Pulga" en Catalogne, l'attaquant de Manchester City arrivera lui aussi au terme de son bail en juin prochain et l'amitié le liant au sextuple Ballon d'Or a fait de lui l'un des potentiels leviers à actionner pour convaincre Messi de rempiler avec son club de toujours, comme le révèle Fermin De La Calle, contributeur d'Eurosport Espagne

Joan Laporta, parfaitement conscient de la relation étroite liant Messi à Agüero, a fait une première approche durant sa campagne présidentielle . Et la réponse s'est avérée positive : "Kun" est sur le marché et le Barça l'attire. Problème, le club catalan n'est pas en mesure d'assumer le salaire perçu par le buteur de 32 ans à Manchester, estimé à quelque 15 millions d'euros nets par an. Et n'offrirait qu'un salaire inférieur à dix millions d'euros.