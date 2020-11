Pour lui, c’est la politique des petits pas. Ousmane Dembélé a beau être un dévoreur d’espaces, il n’en a pas encore beaucoup au FC Barcelone. Alors, chaque apparition est l’occasion de se rappeler de son immense talent et du bien qu’il peut faire à son équipe quand il est en pleine possession de ses moyens. Sur les dernières semaines, cela semble être le cas et Ronald Koeman en a bien conscience. Depuis le début de saison, le Français est un élément à part entière de l’attaque des Blaugrana mais cela pourrait ne pas durer.

Selon Mundo Deportivo , Ousmane Dembélé est encore sur la short-list de Manchester United pour le mercato d’hiver à venir. Le Français a beau avoir retrouvé des couleurs, il n’est pas considéré comme indispensable par son entraîneur qui veut absolument dégager de la masse salariale pour tenter réellement sa chance sur les dossiers Memphis Depay (OL) et Eric Garcia (Manchester City). Alors, avec un salaire estimé à 12 millions par an, Dembélé ressemble à un candidat idéal au départ.

Selon Mundo Deportivo mais également selon certaines sources anglaises, le club mancunien garde un œil attentif à la situation du Français. Déjà intéressé l’été dernier, Manchester United avait finalement jeté l’éponge pour se concentrer sur le dossier Edinson Cavani, prioritaire dans la dernière ligne droite. Mais les Red Devils veulent encore un ailier de débordement pour diversifier l’attaque mancunienne, où personne ne semble vraiment à l’aise au poste d’ailier droit. Mais hors de question de céder aux demandes barcelonaises qui veut de l’argent le plus vite possible. Un transfert est d’ores et déjà écarté à Old Trafford où les dirigeants mancuniens espèrent réussir à négocier un prêt avec une option d’achat non-obligatoire.