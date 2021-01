Beaucoup s'attendent à ce que le Real Madrid secoue le prochain mercato estival. Plutôt timide l'été dernier et encore réservée sur cette fenêtre hivernale, la Casa Blanca pourrait bien tenter d'appâter de gros poissons en juillet prochain. Mais avant de se pencher sur les cas de Kylian Mbappé ou Erling Haaland, le club madrilène a peut-être d'ores et déjà réussi un énorme coup. D'après Marca , les Merengue ont sécurisé l'arrivée de David Alaba à l'issue de la saison.

Pioli confirme pour Mandzukic : "Je suis content, c'est une arme en plus"

Le contrat le liant au Bayern Munich arrivant à expiration en juin prochain, l'international autrichien était libre de discuter avec les écuries de son choix dès ce mois de janvier pour sécuriser son avenir. Sans surprise, de nombreux clubs ont toqué au portillon pour tenter de convaincre celui qui est encore une référence en défense. Mais avec une proposition portant sur un contrat de quatre ans avec un salaire annuel de 11 millions d'euros à la clé, le champion d'Espagne aurait pris le dessus sur Liverpool et la Juventus, autres candidats à la signature du joueur de 28 ans. Même si Bild avance ce matin que rien ne serait encore finalisé entre le Real Madrid et l'entourage de l'international autrichien, les Merengue seraient clairement favoris dans la course à la signature.