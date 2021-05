L'aventure ne va pa s'arrêter entre Luka Modric et le Real Madrid. En fin de contrat, le milieu de terrain croate a prolongé son bail d'un an, soit jusqu'au 30 juin 2022, ce mardi. L'information a été confirmée et officialisée par le club madrilène. "Je suis fier de porter le maillot de la meilleure équipe du monde", a réagi Modric sur les réseaux sociaux.

