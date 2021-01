Et oui, c’est encore lui. Après les sagas Neymar-Barça des dernières saisons, c’est une autre star du PSG qui risque de faire les gros titres en Espagne dans les mois qui viennent : Kylian Mbappé. Priorité de recrutement de Florentino Pérez, le Français est en Une de AS ce mardi avec ce titre "La formule Mbappé".

Pas de potion magique ici mais des millions à gogo puisque le quotidien espagnol confirme que le Real travaille sur les contours d’un possible transfert. Si l’opération reste soumise à de nombreux aléas, AS explique que le Real aura les reins assez solides pour accueillir le buteur du PSG, en fin de contrat en juin 2022.

Kylian Mbappé peut-il devenir le joueur le plus cher du monde ? Madrid ne l’espère pas et s’appuie sur la situation actuelle sur le marché des transferts, clairement touché par le Covid, pour justifier un prix revu à la baisse. Selon AS, les dirigeants espagnols espèrent ainsi pouvoir négocier avec le PSG autour de 150 millions d’euros pour un joueur à qui il ne restera plus qu’un an de contrat.