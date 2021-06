Un grand vide. C'est ce que représente le départ de Sergio Ramos pour le Real Madrid dans la presse espagnol. Le club merengue avait bien fait de prendre les devants en recrutant David Alaba, en fin de contrat avec le Bayern Munich. Il pouvait difficilement mieux compenser la perte de son emblématique défenseur et capitaine. Mais le problème n'est pas réglé pour autant. Il s'est juste déplacé.

C'est désormais sur le dossier Raphaël Varane que tous les regards madrilènes sont braqués. Le défenseur français n'a pas encore prolongé un contrat qui expire l'été prochain. Il n'a même pas décidé de son avenir. Il ne le fera pas avant la fin de l'Euro qu'il dispute avec l'équipe de France. Le départ de Ramos n'a fait que complexifier ce dossier. Que Varane parte ou reste, cela aura des conséquences pour le Real. Positives. Et négatives.

Pourquoi le Real doit garder Varane

Une question de compétitivité

Le Real peut difficilement se permettre de perdre Ramos et Varane le même été. Ils sont deux références mondiales au poste de défenseur central. Alaba en est une également. En l'état, une charnière Varane-Alaba semble compétitive sur le papier. Et en mesure de donner du crédit aux ambitions toujours extrêmement élevées du Real. Ce ne serait plus le cas si le Français venait à partir.

La difficulté de le remplacer

Un départ de Varane laisserait Alaba, Nacho, Eder Militao et Jesus Vallejo comme les seuls défenseurs de métier dans l'effectif du Real. C'est trop léger non seulement sur le plan quantitatif, mais surtout qualitatif. Le Real serait forcé de recruter un défenseur central de premier plan. Ce ne serait déjà pas simple de trouver un joueur du niveau de Varane sur le marché. Et ce serait vraisemblablement très cher.

Un taulier désormais indispensable

L'aura de Varane ne s'arrête pas à la défense du Real. Au club depuis maintenant dix ans, l'ancien Lensois en est un cadre indiscutable. Son influence dans le vestiaire pouvait parfois paraître secondaire tant celle de Ramos était énorme. L'Espagnol parti, le Real a plus que jamais besoin de ces tauliers pour prendre le relais. Varane est l'un des plus fiables sur lesquels il puisse s'appuyer dans un secteur aussi crucial que la ligne défensive.

Pourquoi le Real doit vendre Varane

C'est le timing idéal

Il y a évidemment l'enjeu de vendre Varane cet été pour ne pas risquer de le perdre gratuitement à la fin de son contrat en 2022. Il y a aussi la valeur marchande du joueur de 28 ans, estimée à environ 60 millions d'euros, l'une des plus fortes de tout l'effectif du Real. Il y a enfin une pléiade de richissimes prétendants, en particulier le PSG et Manchester United, prêts à payer le prix fort. Autant de raisons pour inciter le Real à le vendre cet été.

Le besoin de fonds pour recruter une star

Il ne fait aucun mystère que le Real vise un crack pour renforcer une attaque toujours orpheline de Cristiano Ronaldo malgré les prouesses de Karim Benzema. Le plan A, c'est Kylian Mbappé. Le plan B, c'est Erling Haaland. Dans les deux cas, c'est très cher. Et le Real, touché de plein fouet par la crise économique, aura vraisemblablement besoin d'une rentrée massive d'argent frais pour financer l'arrivée d'une de ces deux stars. Un transfert de Varane lui donnerait cette possibilité.

Le Real prêt à sacrifier Varane pour Mbappé ?

Varane semble ouvert à un départ

Il se murmurait déjà l'été dernier que Varane souhaitait relever un nouveau défi après une décennie à Madrid. Sa réticence à répondre aux offres de prolongation formulées par sa direction accrédite cette thèse. La perte d'un gros salaire comme celui de Ramos peut éventuellement donner de la marge au Real pour proposer une belle revalorisation salariale au Français. Mais cela ne suffira pas forcément à convaincre Varane de rester. Et ce n'est pas forcément dans l'intérêt de la Maison Blanche, malgré la perte sportive qu'un départ du Tricolore représenterait.

