"C'est un grand joueur, parfois il peut avoir une baisse de concentration mais cela ne se voit pas dans son jeu, dans son efficacité, et c'est pour cela que c'est le meilleur joueur du monde." Voilà ce qu'a déclaré Ronald Koeman jeudi soir à propos de Lionel Messi, après la victoire du Barça face à Getafe en Liga (5-2). Et le moins que l'on puisse dire, au vu de la prestation de Lionel Messi, c'est que les faits lui donnent raison.





Auteur d'un triplé et d'un match plein, l'Argentin n'a pas semblé perturbé par les rumeurs incessantes autour de son avenir. "La décision (de prolonger son contrat ou non) est entre les mains de Leo", a précisé Koeman en conférence de presse d'après-match, selon des propos relayés par l'AFP. Selon les derniers échos de la presse catalane, la prolongation de Messi au Barça est de plus en plus probable. Le retour de Laporta à la présidence du club et les bonnes prestations de l'équipe encourageraient l'Argentin à poursuivre l'aventure dans son club de toujours.

