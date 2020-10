Josep Maria Bartomeu ne compte pas abandonner son trône aussi facilement. La motion de censure le visant aurait rassemblé le fameux cap des 16 521 signatures ? Pas de quoi faire paniquer l'actuel président du Barça, toujours en place en attendant les élections fixées en mars 2021. Et concernant cette motion, il contre-attaque.

Selon les infirmations de la Cadena Ser, Bartomeu et son clan estiment en effet que plusieurs signatures ont été falsifiées. "Il y a 300 bulletins dont l'authenticité est mise en doute", indiquerait un document du Barça, qui serait plutôt confiant dans cette affaire. "Des preuves ont été détectées de la perpétration possible d'infractions pénales (...) Pour cette raison, nous informons l'Unité de police judiciaire pour son enquête et clarification", écrirait le club catalan.