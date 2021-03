Nabil Fekir a marqué sa troisième réalisation de la saison en Liga, mais quel but ! Le Betis Séville, mené par l'ex-Lyonnais, a battu Levante (2-0) à domicile, vendredi en ouverture de la 28e journée du Championnat d'Espagne. Cette victoire, la dix-septième de la saison, permet au Betis de conforter sa sixième place, à égalité de points avec la Real Sociedad (5e), qui reçoit le FC Barcelone (2e, 59 pts) dimanche.

Intenable tout au long du match, le champion du monde a trouvé l'ouverture à la 70e minute, d'un tir du droit entre les jambes du gardien Aitor Fernandez Abarisketa, au terme d'un slalom parti du centre du terrain. Cinq minutes plus tard, Juanmi a marqué un second but de près pour les Andalous, alors que les joueurs de Levante réclamaient un hors-jeu. Nabil Fekir est passé tout près d'un doublé en fin de match, mais sa frappe brossée, seul au point de penalty, est passée de peu à côté (79e).

