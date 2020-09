Football

Nouveau onze, même conclusion : "Que va faire Griezmann dans cette galère ?"

MERCREDI MERCATO – Alors que les contours du Barça de la saison prochaine se dessinent, Martin Mosnier et Cyril Morin tentent de dresser un onze possible des Blaugrana. Et une question reste en suspens : comment remettre Antoine Griezmann sur les rails ? La réponse est loin d’être évidente. Retrouvez Mercredi Mercato en intégralité sur les plateformes de podcast.

00:05:01, 376 vues, il y a 42 minutes