C'est une page qui se tourne pour le FC Barcelone. Et aussi pour Luis Suarez. Comme pressenti ces derniers jours, l'attaquant uruguayen quitte officiellement le club catalan après six années passées au club. Il rejoint l'Atlético Madrid. "Le FC Barcelone et l'Atlético Madrid sont parvenus à un accord pour le transfert du joueur Luis Suárez. Le club madrilène paiera au FC Barcelone 6 millions d'euros en bonus. Le FC Barcelone tient à exprimer publiquement sa gratitude à Luis Suárez pour son engagement et son dévouement et lui souhaite le meilleur pour l'avenir", écrit le communiqué des Blaugrana.