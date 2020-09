Football

Pas de superstar mais des lieutenants de Griezmann : qui pour remplacer Messi ?

LIGA – Alors que Lionel Messi s’éloigne toujours plus du Barça, quelle équipe peut prendre le relais la saison prochaine avec Ronald Koeman. Martin Mosnier et Cyril Morin listent les forces en présence, réelles, et s’aventurent sur les recrues nécessaires pour le Barça. Retrouvez l’intégralité de Mercredi Mercato en podcast sur vos plateformes d’écoute préférées.

00:04:31, 150 views, il y a une heure