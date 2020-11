"Très bonne nuit, socios & socias je comparais ici pour communiquer ma démission ainsi que celle du reste du conseil d'administration", c'est par ces mots que mardi 27 octobre 2020, Josep Maria Bartomeu mettait un terme à son mandat de six ans à la tête du FC Barcelone. Jusque dans ses derniers jours, sa présidence aura été rocambolesque. La veille encore, il écartait toute possibilité de démission. En réalité, depuis ce printemps Bartomeu n'était plus qu'un président en sursis. Tout le monde sait que si le Camp Nou n'était pas vide de monde, Bartomeu aurait démissionné il y a longtemps, poussé vers la sortie par les sifflets du public et les pañoladas, ces agitations de mouchoirs synonymes en Espagne de condamnation publique.

Un triplé en écran de fumée, des affaires à n'en plus finir

Liga Le FC Barcelone veut organiser les élections pour la présidence à Noël HIER À 19:51

Propulsé sur le devant de la scène en 2014 à la suite de la démission de Sandro Rosell, empêtré dans l'affaire sur le véritable prix du transfert de Neymar, on pensait que Bartomeu durerait bien peu. En janvier 2015, il se voyait déjà contraint de convoquer des élections anticipées pour calmer la colère des socios, mécontents du faible niveau de jeu de l'équipe. Cinq mois plus tard, le paysage avait drastiquement changé !

La magie du football avait fait son œuvre, le Barça et sa MSN étaient devenus inarrêtables et venaient de réaliser le second triplé de leur histoire. "Bartomeu remporte les élections de 2015 grâce au triplé, qui constitue un moment de succès maximal. C'est ce succès sportif qui lui permet de gagner les élections" se remémore Joan Josep Pallàs, journaliste pour le quotidien barcelonais La Vanguardia. Après la finale de Berlin, le club blaugrana aura beau continuer sa moisson de titres, son niveau baissera chaque année. Comme l'équipe, Bartomeu sera sur la courbe descendante. "Ce capital que Bartomeu avait a perdu en vigueur année après année et sa dernière a été la pire" complète Joan Josep Pallàs.

C'est véritablement sur les derniers mois que Bartomeu se sera fait attaquer de toutes parts. Autrement dit, il aura résisté cinq ans à l'abri des reproches malgré la quantité de plaintes et d'affaires qui auront éclaboussé le club tout au long de son mandat. La plus grave d'entre elles assurément, l'affaire Neymar I. Accusé de délits fiscaux dans le cadre du transfert de Neymar, le Barça reconnaîtra les délits et paiera une amende de 5,5 millions d'euros en échange de l'exonération de Bartomeu et de l'ex-président Rosell. Pour échapper à la prison, les dirigeants auront sacrifié la probité de toute une institution.

Bartomeu revient sur le faux-départ de Messi : "Je comprends qu'il soit fâché"

D'erreurs à la pelle résulte un gouffre financier

La mauvaise gestion ne date pas d'hier, en revanche, la saison blanche, oui. "Gagner masque les choses, c'est évident. Au final, les petites choses – petites mais nombreuses – sont remontées à la surface quand le Barça a arrêté de gagner. Et ce n'est pas uniquement que le Barça a arrêté de gagner. C'est qu'il a perdu 8-2" relate Joan Josep Tallàs.

Absence de titres, transferts onéreux ratés, trading de joueurs avec le Barça B, jeu ennuyeux, les griefs des supporters à l'égard de Bartomeu étaient nombreux. Sans parler de la situation économique du club, principal point d'inquiétude des socios aujourd'hui. "Les dirigeants ont été obsédés par l'idée de battre des records de chiffre d'affaire. Surpasser le milliard, c'était comme une devise. Ça c'est bien, à condition que le bénéfice soit élevé. Si tu gagnes un milliard et que tu dépenses 995 millions, ce n'est pas un grand succès" rapporte Joan Josep Tallàs.

La raison de ces dépenses ? Des transferts à prix d'or et des salaires mirobolants. "L'une des principales erreurs de Bartomeu a été de prolonger des joueurs avec des prix exorbitants. Pour certains c'était certainement inévitable, mais pour d'autres, il a même ignoré ce que disait la direction sportive et a proposé des contrats longs et considérables. Umtiti, ils étaient au courant de ses problèmes physiques et l'ont prolongé" informe pour sa part Sique Rodríguez, journaliste pour la Cadena SER et à l'origine des révélations au sujet du Barça Gate.

De la sorte, année après année, les recettes du club catalan atteignaient des sommets tandis que les bénéfices fondaient à vue d'œil. De 48 millions en 2012, le bénéfice est passé à 4,5 millions en 2019. Toutefois, au vu des techniques comptables utilisées pour dégager ces bénéfices, la positivité des chiffres est toute relative.

Du crack au crash et un cauchemar de 18 mois : Umtiti, la chute sans fin

Le spectre de la faillite... dès janvier ?

L'échange Arthur-Pjanic a beaucoup fait parler de lui cet été mais le subterfuge avait déjà été utilisé par le passé dans le cadre des échanges Neto-Cillessen et Marqués-Matheus. Autre technique, jouer sur les prolongations de contrat : "les contrats qui sont en train d'être prolongés pour payer moins et compenser ça à la fin du contrat [ndlr. ceux de Piqué, de Jong, Lenglet et Ter Stegen], en argumentant que nous nous trouvons dans une situations difficile, Bartomeu l'a fait bien avant la pandémie. Avec certaines prolongations, les joueurs gagnaient moins au début et davantage ensuite, une fois que Bartomeu ne serait plus président" révèle Sique Rodríguez.

Et puis, la pandémie est arrivée. La stratégie de fuite en avant consistant à reporter les coûts sur les exercices futurs n'a plus été d'aucun secours à l'heure de créer des bénéfices. L'exercice 2019-2020 s'est soldé avec une perte record de 97 millions d'euros, voire davantage selon la méthode de calcul utilisée. Désormais, c'est la viabilité du club qui est en jeu. Le Barça doit procéder à une réduction salariale (la deuxième) de 190 millions d'euros d'ici le 5 novembre. Faute d'accord trouvé avec les joueurs, le Barça pourrait être en situation de faillite en janvier… Incapable de trouver un terrain d'entente avec les joueurs, Bartomeu laisse derrière lui un champ de ruines absolu.

Josep Maria Bartomeu, président ô combien décrié - 26/08/2020 Crédit: Getty Images

Des taupes de partout

Depuis les non-venues de Neymar et de Xavi, l'éviction de Valverde et l'affaire du Barça Gate, la relation entre le président et le vestiaire blaugrana avait atteint un point de non-retour. Avec le reste des travailleurs du club, les choses n'allaient pas beaucoup mieux. L'une des tendances de la présidence Bartomeu aura été les démissions à la chaîne observées dans toutes les sphères du club, du football formatif jusqu'aux membres de son propre conseil d'administration en passant par la direction sportive, où cinq directeurs techniques se sont succédé en six ans.

Esseulé, le président aura fini par occuper multitude de postes en même temps. À l'intérieur du club, bien rares étaient ceux qui croyaient encore en lui. À titre d'exemple, toutes les informations supposées secrètes terminaient dans la presse en un rien de temps. Les dirigeants en roue libre, le FC Barcelone était devenu une passoire.

Cela fait longtemps qu'autant en interne qu'en externe, les gens voyaient que Bartomeu était un cadavre. De la sorte, c'est difficile de gérer un club. C'était presque une parodie

"Le problème de Bartomeu c'est que ce n'est pas un leader et qu'il n'a pas de discours clair. Cela a fini par contaminer tous les étages du club. Cela fait longtemps qu'autant en interne qu'en externe, les gens voyaient que Bartomeu était un cadavre. De la sorte, c'est difficile de gérer un club. C'était presque une parodie" constate Sique Rodríguez, qui présente l'hypothèse selon laquelle Bartomeu n'a jamais été à l'aise en tant que numéro un. "J'ai le sentiment qu'il est devenu président car Rosell l'a d'une certaine façon obligé, avance-t-il. Bartomeu es un bien meilleur numéro deux que numéro un".

Bartomeu quitte la présidence en laissant derrière lui une équipe première à la dérive sportivement, une institution économiquement à l'agonie, un Camp Nou dont la rénovation est paralysée, un club où Jorge Mendes dispose à nouveau de ses entrées et un prêt négocié avec Goldman Sachs qui avoisinerait les 815 millions d'euros. Du côté des choses positives, le triplé de 2015, la construction du Mini Estadi où joue l'équipe B ainsi que la nouvelle dimension atteinte par l'équipe féminine.

Le costume de n°1 était-il trop grand pour Josep Maria Bartomeu ? Crédit: Getty Images

Démocratie et passage à la caisse

Autre héritage de son mandat, indirect, une revitalisation de la démocratie culé. "C'est la principale chose que nous avons réussie : faire que le club soit à nouveau démocratique – c'est pour ça que c'est plus qu'un club. Cette sensation d'être quelque chose en plus nous rend différent" se félicite Josep Maria Cremades, dont le groupe Cor Blaugrana est à l'origine du projet de motion de censure qui aura mis fin au règne de Bartomeu.

L'une des caractéristiques les plus saillantes du mandat du président aura été le soutien aussi aveugle qu'intéressé accordé par Sport et Mundo Deportivo, les deux quotidiens sportifs de Barcelone. Sans promotion de la part de ces deux journaux, faire prospérer la motion était une tâche herculéenne. "Ça a rendu les choses très difficiles. Sans aucun média, sans matches au stade et avec le Covid, c'était presque une bataille perdue d'avance. On obtenu quasiment 21'000 signatures, chose qui n'a jamais été réussie dans aucune motion de censure, s'exclame Cremades. Le temps donnera à cette victoire la valeur qu'elle mérite".

Désormais, l'heure est à de nouvelles élections, où les candidats aux idées cruyffistes font office de favoris. Mais soyons clair, Bartomeu va continuer d'occuper les premières pages durant un moment encore. La police catalane continue son enquête autour du Barça Gate et devra déterminer si les soupçons de corruption sont avérés, tandis qu'une action de responsabilité pourrait être menée contre Bartomeu. Cette action est un instrument dont disposent les socios pour que les dirigeants ayant fait perdre de l'argent au club le remboursent de leur poche.

"Je suis pratiquement convaincu qu'il y aura une action de responsabilité, mise Sique Rodríguez. Vu comment ils ont bouclé les comptes, le président qui viendra ensuite ne voudra pas en hériter". Josep Maria Cremades confirme : "l'action de responsabilité, c'est une chose que l'on va demander à tous les candidats. Celui qui n'en veut pas, nous serons contre lui". Concernant l'urgence économique, les socios s'imaginent déjà avoir un rôle prépondérant. "Économiquement, les choses vont plus mal que mal. On n'exclut pas que les socios sauvent le club en apportant des micro-crédits. Avec l'aide de tous les socios, on va sortir le club de là" déclare Josep Maria Cremades avec conviction, en guise de conclusion.

Bartomeu dehors, la renaissance du Barça ? "On va enfin reparler sportif"

Liga "Vous pouvez prendre la porte" : le jour où cela aurait clashé entre Messi et Setién HIER À 18:50