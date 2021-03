Qui remplacerait donc Zinédine Zidane en cas de départ du Français en fin de saison ? La question est ouvertement posée en Espagne. Selon les informations du quotidien AS , deux noms se détachent : Raul et Joachim Löw. L'ancien attaquant international espagnol vit une excellente saison sur le banc de la Castilla (ndlr : l'équipe réserve) et l'éventualité d'une promotion lui aurait déjà été évoquée d'après. Quant au technicien allemand, il sera libre après l'Euro 2021. Selon la presse allemande, le futur ex-sélectionneur de la Mannschaft prendrait des cours d'espagnol.